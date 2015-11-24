Нардепы приняли закон о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Народный депутат Украины Николай Томенко на заседании парламента отметил, что данным законом предусмотрены нормы, которые помогут раз и навсегда отказаться от того, чтобы за счет бюджета мэр рассказывал о своих достижениях в своей газете, председатель областного совета - в своей, а председатель районного совета - в своей”. При этом депутат отметил, что речь идет “о немалых средствах”.

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Томенко также добавил, что в этом году в киевском городском бюджете на коммунальные медиа потрачено 35 млн гривен.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление ВР, данным законом предусмотрен выход из числа соучредителей таких СМИ органов государственной власти.

Закон регламентирует отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления и основанными ими печатными средствами массовой информации. Он устанавливает правила сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления и основанными ими печатными средствами массовой информации.

По ориентировочным расчетам, на реформирование государственных и коммунальных печатных средств массовой информации общая сумма средств составит 195,57 млн. гривен, в том числе: на первом этапе в сумме 6, 98 млн. гривен; на втором этапе – в сумме 188,59 млн. гривен.

В пояснительной записке сказано, что в течение 2013 года финансовую поддержку получили 645 газет в сумме 97 899 500 гривен. В среднем на 1 газету выделено 151,8 тыс. гривен. По информации Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины на 2014 год было запланировано предоставление финансовой поддержки в сумме 97 064 000 гривен. В среднем на 1 газету - 150,5 тыс. гривен.