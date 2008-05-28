От Ющенко Тимошенко передали: стабильность коалиции - ее забота

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ заявляет, что стабильность коалиции зависит, в первую очередь, от действий правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, подчеркнув, что позиция Президента Украины заключается в том, что коалиция должна быть сохранена любой ценой.

«Именно от правительства зависит стабильность коалиции», - сказал он, передавая позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО.

По словам С.ГАВРИША, Президент призывает политические силы, которые составляют властную коалицию, объединиться вокруг идеи консолидации.

Также он отметил, что Президент призывает правительство отказаться от политизации своих действий, подчеркнув, что представители правящей коалиции и правительства должны объединиться вокруг положений послания Президента к Верховной Раде.