Ситуация с Луценко у Мороза радости не вызывает, но...

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает ситуацию вокруг министра внутренних дел прямым следствием политики Юрия ЛУЦЕНКО.

В частности, по словам лидера социалистов, “она является прямым следствием политики, которую и творил, и всячески поддерживал в 2006 году министр внутренних дел, впоследствии – бывший министр – заместитель председателя штаба, возглавляемого Виктором БАЛОГОЙ”.

А.МОРОЗ также подчеркнул, что “нынешняя ситуация не вызывает у меня радости, но она еще раз доказывает, что «закон один для всех» должен быть не предвыборным лозунгом, а практикой в деятельности всех властных структур, обязанных демонстрировать для всего общества уважение к нормам законов, тем более, к Конституции", сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.