МИД: Украина не рассматривает вопрос о продлении пребывания ЧФ РФ

Украина не рассматривает вопрос о пролонгации срока пребывания Черноморского Флота Российской Федерации на своей территории после 28 мая 2017 года.

Об этом УНИАН заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, комментируя высказывание посла по особым поручениям МИД России Владимира ДОРОХИНА.

В.КИРИЛИЧ отметил, что позиция Украины является “четкой и понятной”.

“К условленному сроку ЧФ РФ должен быть полностью выведен с территории Украины”, - отметил он.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что 14 апреля министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО во время визита в Москву передал проект меморандума, которым предусматривается согласовать комплексные мероприятия для обеспечения процесса своевременного выведения российского флота с территории Украины.

По словам В.КИРИЛИЧА, позиция Украины основывается на положениях Конституции, согласно которой на украинской территории не могут быть размещены военные базы других государств.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации.

МИД России заявил, что сегодня преждевременно обсуждать вопрос о сроках базирования Черноморского флота РФ в Севастополе.

28 мая посол по особым поручениям МИД России В.ДОРОХИН отметил, что Россия никогда не скрывала, что хочет сохранить свое присутствие в Севастополе и после 2017 года, поскольку Черноморский флот там стоит уже 225 лет. «Мы хотим, чтобы он продолжал и дальше там стоять, поскольку условия на Черном море являются для него идеальными», – пояснил он, отметив, что сейчас они просят Украину лишь отложить вопрос о пребывании Черноморского флота на более поздний срок.