Луценко не исключает, что парламент может выразить недоверие правительству

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“В этой жизни все возможно. У нас основной критерий - это готовность правительства изменить правила налоговой жизни в стране. Если правительство не готово к этому, думаю, мы вынуждены будем менять правительство”, - отметил Луценко.

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По его убеждению, “если перед принятием бюджета правительство не внесет ощутимые изменения в Налоговый кодекс, то не будет ни Налогового кодекса, ни бюджета, ни правительства”.

Луценко подчеркнул, что на текущей неделе Кабмин, народные депутаты и президент должны прийти к согласию, какой именно будет налоговая реформа, и не исключил, что будет сформирован единый законопроект для проведения налоговой реформы, то есть будут объединены соответствующие правительственный законопроект и проект закона профильного комитета парламента.

Луценко считает, что в такой ситуаций лучше всего было бы, чтобы такой согласованный законопроект внес на рассмотрение ВР президент Украины.

“Я думаю, что сначала будет отчет правительства, а потом налоговая реформа и бюджет”, - добавил он.

Луценко считает, что Кабмин должен отчитываться перед Верховной Радой после 11 декабря.

“11, 12, 14 еще лучше - у меня как раз будет день рожденья - то будет два подарка”, - пошутил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что члены Кабинета министров готовы 11 декабря отчитаться в парламенте о результатах своей деятельности за год и выполнении Программы действий правительства.