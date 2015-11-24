Луценко не исключает, что парламент может выразить недоверие правительству
Лидер фракции партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко не исключает, что парламент может выразить недоверие правительству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
“В этой жизни все возможно. У нас основной критерий - это готовность правительства изменить правила налоговой жизни в стране. Если правительство не готово к этому, думаю, мы вынуждены будем менять правительство”, - отметил Луценко.
Читайте такжеЛуценко отрицает наличие конфликта во фракции
По его убеждению, “если перед принятием бюджета правительство не внесет ощутимые изменения в Налоговый кодекс, то не будет ни Налогового кодекса, ни бюджета, ни правительства”.
Луценко подчеркнул, что на текущей неделе Кабмин, народные депутаты и президент должны прийти к согласию, какой именно будет налоговая реформа, и не исключил, что будет сформирован единый законопроект для проведения налоговой реформы, то есть будут объединены соответствующие правительственный законопроект и проект закона профильного комитета парламента.
Луценко считает, что в такой ситуаций лучше всего было бы, чтобы такой согласованный законопроект внес на рассмотрение ВР президент Украины.
“Я думаю, что сначала будет отчет правительства, а потом налоговая реформа и бюджет”, - добавил он.
Луценко считает, что Кабмин должен отчитываться перед Верховной Радой после 11 декабря.
“11, 12, 14 еще лучше - у меня как раз будет день рожденья - то будет два подарка”, - пошутил Луценко.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что члены Кабинета министров готовы 11 декабря отчитаться в парламенте о результатах своей деятельности за год и выполнении Программы действий правительства.