У Балоги говорят, что Луценко придумал про галстуки и Сталинград

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО пытается “прикрыть свой позор откровенной ложью”.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, опровергая заявления Ю.ЛУЦЕНКО, в которых речь идет о содержании разговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«На протяжении последних недель Юрий ЛУЦЕНКО использовал в качестве поводов для саморекламы ссылки на фразы, которые якобы говорил Президент Украины. При этом министр перешел грань откровенной лжи; слова главы государства не просто вырывались из контекста, а сознательно искажались, их содержание превращалось в противоположное, и добавлялись детали, которые рождались непосредственно в воображении господина ЛУЦЕНКО”, - утверждает заместитель главы Секретариата Президента, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

“В цивилизованной стране такого не мог бы себе позволить не то что член правительства или политический деятель, но и просто порядочный человек», - добавил А.КИСЛИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что может ответственно утверждать об отсутствии в словах Президента Украины тех «сенсационных подробностей», на которые ссылается Ю.ЛУЦЕНКО: «Как заместитель главы Секретариата Президента Украины, я принимал участие в совещании под руководством главы государства, на которое ссылается лидер «Народной самообороны». При этом последний почему-то не вспоминает ту не очень привлекательную роль, в которой выступал при обсуждении тех вопросов, которые теперь так рьяно цитирует».

Так, по словам А.КИСЛИНСКОГО, “содержание известной фразы о «Сталинграде для Тимошенко», которую обыгрывает господин ЛУЦЕНКО, в действительности фактически противоречит потому, что цитировал министр для СМИ”. Президент Украины отметил, что, учитывая результаты социологических исследований, выборы в Киеве могут стать Сталинградом для Ю.ТИМОШЕНКО - но это будут решать киевляне, а не политики, утверждает заместитель главы Секретариата.

Также, по его словам, никаких указаний относительно поведения политических сил Президент Украины не давал. Тезиса о необходимости поддержки Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не было вообще. Как не было и тезисов об иммунитете тех, кто «заходит в кабинет Президента в галстуках», заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

“И совсем смешно выглядела ситуация, когда в начале совещания Юрий ЛУЦЕНКО заявлял о необходимости отставки главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ как едва ли не рецепте решения всех политических проблем - а под конец встречи просил Президента Украины назначить БАЛОГУ руководителем штаба НУ-НС по Киеву и всеми способами способствовать прохождению Блока в Киевсовет. Очевидно, что такое «предложение» получило жесткий отказ со стороны БАЛОГИ”, - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Более того, утверждает он, министр внутренних дел счет возможным фактически требовать от главы государства вмешаться в избирательный процесс и осуществить давление на генерального прокурора, чтоб начать уголовное преследование Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

“Это и должно было быть, по признанию господина ЛУЦЕНКО, «ноу-хау» возглавляемого им блока на выборах в Киеве. Именно эти «предложения» Президент Украины отбросил со словами о «ментовских штучках», которые цитирует ЛУЦЕНКО”, - сказал заместители главы Секретариата. Однако, добавил он, Ю.ЛУЦЕНКО “сознательно скрыл истинное содержание фразы: Виктор ЮЩЕНКО добавил, что не для того стал Президентом, чтобы использовать уголовные дела в политической борьбе”.

«Очевидно, Юрий ЛУЦЕНКО забыл об этом, если осмелился делать главе государства такие «предложения». Как забыл и о том, что обещал на Майдане - бороться с преступностью и коррупцией, а не использовать ресурсы и возможности милиции для удовлетворения собственных потребностей» - резюмировал А.КИСЛИНСКИЙ.

Он заявил, что распространение клеветы и лжи - это прямой путь к разрушению коалиции: «Якобы стремясь сберечь единство коалиции, лидеры «Народной самообороны» в последнее время сделали больше всех для ее раскола», - добавил заместитель главы президентского Секретариата.

А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что коалиция должна была бы сделать содержательные выводы из своего поражения на киевских выборах, “а не пытаться прикрыть свой позор откровенной ложью”.

«Граждане на выборах выразили свое отношение к поведению руководства коалиции. В частности, результаты выборов показали, что люди не воспринимают дерзкой и бездоказательной критики Президента Украины, в которой в последнее время как будто соревновались и Юлия ТИМОШЕНКО, и Юрий ЛУЦЕНКО. Люди не воспринимают пустой болтовни и популизма, они ожидают от своих избранников настойчивой работы - и оценивают по ее результатам», - подытожил он.

Как сообщалось, 27 мая Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, заявил, что Президент В.ЮЩЕНКО прикрывает план главы его Секретариата Виктора БАЛОГИ и Партии регионов относительно развала демократической коалиции.

"План очень простой. БАЛОГА и КОЛЕСНИКОВ убедили Президента, что если ЧЕРНОВЕЦКИЙ смог купить не бедный и достаточно образованный Киев, то донецкий клан легко может купить не очень богатую Украину", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Однако, по его словам, этому клану помешала позиция НУ-НС, "которая для переформатирования коалиции в угоду плану БАЛОГИ-КОЛЕСНИКОВА должна была отдать большинство голосов из 72 депутатов, которые прошли в парламент".

"Буквально в первых числах мая на совещании у Президента Украины, в котором принимали участие и глава его секретариата, и спикер парламента, и представители фракции НУ-НС, мне были четко выставлены два требования: согласиться на широкую коалицию в Верховной Раде и коалицию с ЧЕРНОВЕЦКИМ в Киевсовете. И второе – прекратить уголовное преследование тех, кого крышует (и пытается не дать ход уголовным делам) донецкий клан и Секретариат Президента", - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, на оба вопроса у него был "четкий ответ", что он "никогда не будет стоять рядом с бандитами".

"На что Президент ЮЩЕНКО дословно сказал: "Юра, брось эти ментовские примочки. Запомни: пока я Президент, каждый, кто приходит в галстуке в мой кабинет, не сядет". Это было вызовом мне, всему тому, что я делал в 2005 году", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

"Мне было сказано четко, что если я не откажусь от своей позиции, мне недолго быть министром внутренних дел. Первый предупредительный звонок раздался, когда господин ЮЩЕНКО вспомнил об украинском паспорте ЖВАНИИ", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.