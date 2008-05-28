Центр Разумкова нашел еще одну угрозу территориальной целостности Украины

Дальнейшее углубление экономических диспропорций в развитии областей Украины может создавать не только высокие социально-экономические риски, но и составлять угрозу территориальной целостности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заключение исследования обнародовал Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова во время круглого стола на тему: “Конкурентоспособность регионов Украины в условиях ускорения интеграционных процессов”, который проходит сегодня в Киеве.

Как отметил директор экономических программ Центра Василий ЮРЧИШИН, результаты проведенного исследования показали, что регионы (области) Украины не способны принимать самостоятельные решения, не имеют достаточных ресурсов, поэтому фактически отстранены от участия в формировании конкурентоспособности территорий, производительного использования своего потенциала.

По словам эксперта, до сих пор остаются неопределенными перспективы украинских регионов в контексте вступления Украины во Всемирную торговую организацию или усиления европейской интеграции, их выгоды или потери от участия страны в региональных торговых союзах.

Говоря о недостатках государственной региональной политики, В.ЮРЧИШИН отметил, что на нынешнем этапе развитие страны возможно лишь путем укрепления регионов и включения их в мировые процессы интеграции и глобализации.