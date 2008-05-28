В СПУ говорят, что у Рудьковского есть алиби

Экс-министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ предоставил документы, свидетельствующие о том, что его полет в Париж в июне 2007 года был согласован с руководством Кабинета министров и сопровождался проведением ряда переговоров.

Об этом заявил народный депутат V созыва от Социалистической партии Ярослав МЕНДУСЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

В частности, по его словам, "я знаю из общения с адвокатами РУДЬКОВСКОГО, которые ведут это дело, что оно разваливается по кускам, поскольку установленного факта нецелевого использования бюджетных средств для полетов за границу нет".

"Сегодня РУДЬКОВСКИЙ сумел предоставить документы, свидетельствующие о том, что его полеты были согласованы с руководством Кабмина и сопровождались проведением ряда переговоров в рамках взаимоотношений между транспортными ведомствами Украины и Евросоюза", - подчеркнул Я.МЕНДУСЬ.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату средств в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Сегодня, 28 мая, рассмотрение дела про обвинению Н.РУДЬКОВСКОГО было перенесено из-за болезни судьи Печерского районного суда Киева Александра МЕЛЬНИКА, которому переданы на рассмотрение материалы дела.

Н.РУДЬКОВСКИЙ, который прибыл на судебное заседание, заявил, что «в рассмотрении дела в суде убеждает меня защита. Есть все доказательства для того, чтобы довести мою невиновность».

В то же время он не стал комментировать свое дело, ссылаясь на то, что это не должно быть расценено кем-то как давление на суд.