ВР рассмотрит вопросы "Черноморнефтегаза" и разгосударствления СМИ (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в первом чтении сегодня также будет рассматриваться законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

Будет рассмотрен также законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию ЕС визового режима для Украины.

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Среди ряда экономических вопросов также, в частности, отмена ввозной пошлины на электромобили.

Кроме того, в частности депутаты рассмотрят законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных.