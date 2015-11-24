ВР рассмотрит вопросы "Черноморнефтегаза" и разгосударствления СМИ (прямая трансляция)
Сегодня ВР рассмотрит изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, которые создадут предпосылки для работы новой модели рынка природного газа, а также законопроект о мерах по экономической стабилизации “Черноморнефтегаза” в связи с временной оккупацией территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в первом чтении сегодня также будет рассматриваться законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.
Будет рассмотрен также законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию ЕС визового режима для Украины.
Читайте такжеРада завтра рассмотрит вопрос разгосударствления СМИ, а в четверг - децентрализацию - Гройсман
Среди ряда экономических вопросов также, в частности, отмена ввозной пошлины на электромобили.
Кроме того, в частности депутаты рассмотрят законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных.