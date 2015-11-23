Гройсман: эксперты Евросоюза не высказали замечаний к безвизовым законам

Об этом сообщил спикер парламента Владимир Гройсман во время брифинга, отвечая на вопрос, получил ли парламент заключения европейских экспертов по закону о спецконфискации.

Читайте такжеПорошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС

"Ни по одному из законов из пакета безвизового режима мы не получили никаких возражений на данный момент, на данную минуту. Поэтому они будут подписаны и обнародованы", - сказал председатель Верховной Рады.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада проголосовала последний из "безвизового пакета" - антидискриминационный законопроект №3442.