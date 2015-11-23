Гройсман: эксперты Евросоюза не высказали замечаний к безвизовым законам
13:45, 23 ноября 2015Политика
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Эксперты Евросоюза не высказали замечаний к безвизовым законам.
Гройсман заявил, чтио у ЕС нет претензий по "безвизовым" законам / УНИАН
Об этом сообщил спикер парламента Владимир Гройсман во время брифинга, отвечая на вопрос, получил ли парламент заключения европейских экспертов по закону о спецконфискации.
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"Ни по одному из законов из пакета безвизового режима мы не получили никаких возражений на данный момент, на данную минуту. Поэтому они будут подписаны и обнародованы", - сказал председатель Верховной Рады.
Напомним, 12 ноября Верховная Рада проголосовала последний из "безвизового пакета" - антидискриминационный законопроект №3442.
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