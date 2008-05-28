Коалиция демсил продолжает «сосуществовать»?

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ прогнозирует, что коалиция демократических сил будет продолжать работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам вчера вечером в Борисполе после рабочей поездки в Закарпатье.

«Я думаю, что она будет существовать… Сейчас продолжается сосуществование», - заметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что срок «сосуществования» был впервые озвучен в конце 50-х годов во Франции, когда необходимо было создать коалицию из сил, которые не очень любили друг друга.

«Жизнь требует, чтобы эта коалиция работала. Пусть себе работает», - сказал министр обороны.