Коалиция демсил продолжает «сосуществовать»?
09:48, 28 мая 2008Политика
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Ехануров говорит, жизнь требует...
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ прогнозирует, что коалиция демократических сил будет продолжать работать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам вчера вечером в Борисполе после рабочей поездки в Закарпатье.
«Я думаю, что она будет существовать… Сейчас продолжается сосуществование», - заметил Ю.ЕХАНУРОВ.
Он отметил, что срок «сосуществования» был впервые озвучен в конце 50-х годов во Франции, когда необходимо было создать коалицию из сил, которые не очень любили друг друга.
«Жизнь требует, чтобы эта коалиция работала. Пусть себе работает», - сказал министр обороны.
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