Политологи оценивают последствия выборов в Киеве

Украинские политологи неоднозначно оценивают влияние результатов досрочных выборов в Киеве на дальнейшее позиционирование основных политических сил.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса экспертов, проведенного Центром исследований политических ценностей “АКСИА”.

В частности, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ высказал мнение, что вопрос подобных перевыборов будет исключен из повестки дня, но противоборство Кабинета министров и Секретариата Президента будет продолжаться. По его словам, многое будет зависеть от позиции Партии регионов, в частности, будет ли она в состоянии на свою игру, предложив какой-то выход на стационарное развитие, на преодоление кризиса. М.ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что это возможно только путем внесения изменений в Конституцию.

“Тогда мы сможем надеяться на то, что осенью можно будет иметь спокойную ситуацию. Если нет, будем наблюдать за конфликтом в “помаранчевом лагере” и за ожиданием со стороны Партии регионов, чем все это закончится”, - сказал он.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО убежден, что в ближайшее время не следует ожидать каких-то кардинальных последствий киевских выборов. По его мнению, здесь, скорее, речь идет о потенциальных последствиях. Во-первых, отметил он, могут появиться новые политические игроки на общенациональном уровне. О таких амбициях, по его мнению, уже заявил Блок Черновецкого.

“Думаю, эти выборы станут площадкой для дальнейшего выхода на общенациональный уровень для Блока Катеринчука, или для Европейской партии Николая КАТЕРИНЧУКА. Эти выборы засвидетельствовали спрос избирателей на новые лица”, - считает он.

В.ФЕСЕНКО также отметил, что киевские выборы также показали спад уровня доверия граждан к ведущим политическим силам. “Это касается в известной мере БЮТ, Партии регионов. Исключение составляет лишь Блок Литвина. Такие результаты являются предупреждением для двух крупнейших парламентских фракций - не спешить с досрочными парламентскими выборами. Их результаты могут быть неожиданными”, - сказал он. При этом В.ФЕСЕНКО добавил, что в блоке “Наша Украина – Народная самооборона” ситуация является просто катастрофической. По его мнению, начался процесс переформатирования этой политической силы. При этом он отметил, что переформатирование партийно-политического поля Украины только начинается. “Думаю, что вскоре оно зацепит и Партию регионов, а в перспективе и БЮТ”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

В свою очередь, директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что на данном этапе будет идти процесс договоренностей. По его словам, активнейшим игроком этого процесса станет БЮТ, потому что он намерен лидировать в этом процессе, предлагать свои сценарии блокировки с другими силами в Киевсовете для контроля его большинства.

Эта же логика, по его словам, будет сохраняться и на общегосударственном уровне. А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что БЮТ необходимо приложить немало усилий, чтобы не закрепить «синдром ТУРЧИНОВА». По его словам, выборы в Киеве определили ряд рисков. Риск первый заключается в том, что одна политическая сила, очень влиятельная, не может самостоятельно сформировать выигрышные для себя электоральные настроения в столице. Риск второй, по его словам, - негативная переоценка в общественном сознании роли политической силы, которая инициировала перевыборы, но не смогла сместить нежелательного мэра. Риск третий – без предварительной блокировки с идеологическими партнерами политическая сила вынуждена выступать в роли просителя, чтобы сформировать будущее большинство.

“Исходя из этого, можно предположить, что битва за Киев изменит логику политического позиционирования БЮТ. ТИМОШЕНКО придется выбрать более гибкую линию поведения со своим электоральным конкурентом – действующим Президентом”, - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

В то же время президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ высказал мнение, что выборы в Киеве еще раз подтвердили наличие мощной конкуренции в расколотом “помаранчевом лагере” за лидерство.

“Киевские выборы стали инструментом утверждения БЮТ как единоличного политического лидера “помаранчевого лагеря”. Негативные результаты НУ-НС, Блока Омельченко, невысокий показатель Блока Катеринчука стали иллюстрацией этого лидерства”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ. Обратная сторона этого результата, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, - фактическая неудача Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как одного из лидеров “помаранчевого лагеря”, который до сих пор является формальным лидером партии „Наша Украина”. По мнению эксперта, попытка перераспределить влияние в коалиции будет и дальше катализировать внутренние противоречия в коалиции.

Он отметил, что киевские выборы войдут в список конфликтных вопросов с точки зрения взаимной оценки. В этот список, добавил политолог, входят также итоги экономической политики правительства, презентация обновленного бюджета, ситуация с приватизационной программой и судьбой Фонда госимущества, новые уголовные дела и обвинения, которые сейчас предъявлены со стороны силовых структур представителям бывшей политической команды – Давиду ЖВАНИИ, Юрию ЛУЦЕНКО, Андрею ПОРТНОВУ и другим. “Киевские выборы не стали переломом, но стали катализатором, который в конце концов, приведет к юридическому распаду парламентской коалиции”, - убежден А.ЕРМОЛАЕВ.