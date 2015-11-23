УКРОП проведет праймериз для определения кандидатов по вакантным мажоритарным округам

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» создаст образовательно-методический центр для депутатов, представленных в советах всех уровней, и мэров городов от УКРОПа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член политсовета УКРОПа, руководитель секретариата партии Денис Борисенко.

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«Мы хотим создать школу для наших депутатов всех уровней, ресурсный центр, который будет помогать нашим мэрам наводить порядок в своих городах», – сказал он.

Кроме того, Денис Борисенко отметил, что в партии сейчас проходят небольшие внутрипартийные праймериз с целью определения партийцев, которых УКРОП поддержит на предстоящих довыборах в округах, где депутаты избраны мэрами городов и вынуждены будут сложить мандат.

По словам «укроповца», партия будет развивать международное сотрудничество. Ответственным за это направление в УКРОПе является народный депутат Виталий Куприй.