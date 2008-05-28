Черновецкий про Медведчука, Тимошенко, деньги и курицу

Действующий Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверяет, что на выборах в Киеве все политические силы, за исключением блока его имени, занимались подкупом избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил на пресс-конференции.

«Подкуп осуществлялся всеми, кроме моей команды, потихоньку. Особенно БЮТом», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что деньги раздавались «наличными». «Это организовывал, там такой большой мастер есть по этой части – МЕДВЕДЧУК и ГУБСКИЙ. Очень интересная связь у МЕДВЕДЧУКА с Юлией Владимировной», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время, он заявил, что возглавляемый им блок во время избирательной кампании не делал никаких подарков жителям Киева.

«Я гарантирую, что ни один человек не получил наличные деньги во время избирательной кампании, никаких подарков, ни курицы, ни цыпленка, ничего», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Вместе с тем он подчеркнул, что будет «поддерживать» население Киева, поскольку является обеспеченным и успешным человеком.

На пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не смог отметить на вопрос, сколько денег было потрачено его блоком на избирательную кампанию. «Сам я не занимаюсь деньгами. Какие-то деньги, которые предусмотрены законодательством, были вложены», - сказал он.