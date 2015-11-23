Рада завтра рассмотрит вопрос разгосударствления СМИ, а в четверг - децентрализацию - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир Гройсман сегодня во время Согласительного совета парламента.

В частности, как отметил спикер, во вторник Верховная Рада рассмотрит вопрос о разгосударствлении СМИ, а также блок экономических вопросов, которые не удалось рассмотреть на прошлой пленарной неделе. В их числе – о регулировании рынка газа.

Читайте такжеПравительство не хочет отдавать общинам контроль за деньгами - политики

В четверг, сказал Гройсман, будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся децентрализации. В частности, некоторые вопросы относительно органов местного самоуправления и дальнейшего функционирования объединенных территориальных громад.

Также Гройсман призвал подготовить на четверг законопроект о государственной службе.