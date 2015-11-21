Геращенко: ВР должна рассмотреть во втором чтении "безвизовые" законопроекты по миграционной политике и об ID-картах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом она сказала во время встречи с Петром Порошенко по случаю подписанием им подписании пакета законов, которые обеспечивают либерализацию визового режима для Украины со стороны Европейского Союза.

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Депутат выразила надежду, что Верховная Рада примет эти законы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, президент подписал шесть законов, необходимых для безвизового режима с ЕС.

15 декабря ожидается отчет соответствующих структур ЕС о выполнении Киевом Плана действий по либерализации визового режима.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина после выполнения всех требований может получить безвизовый режим с ЕС летом или осенью 2016 года.