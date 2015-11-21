Порошенко уверен, что СБУ способна защитить Украину от террористической угрозы

Об этом он заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы.

Глава государства напомнил, что спустя полтора года после Революции Достоинства «филиал КГБ-ФСБ» был преобразован в полноценную Службу безопасности Украины, которая способна защищать страну, в том числе и от террористической угрозы, как в эти дни.

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Кроме того, Украине удалось сплотить международную коалицию своих друзей.

«США, Евросоюз, другие наши союзники оказывают нам политическую, финансовую, военно-техническую и гуманитарную поддержку, в то время как волчий аппетит России-агрессора сдерживают горькими таблетками экономических санкций», - отметил президент.