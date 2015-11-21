Порошенко признал, что реформы еще не обернулись повышением уровня жизни украинцев

Президент Украины Петр Порошенко констатировал, что реформы еще не обернулись повышением уровня жизни граждан.

Об этом он заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы.

По словам президента, люди недовольны качеством и скоростью изменений.

«Реформы, которые уже начались, еще не обернулись повышением уровня жизни людей», - сказал Порошенко.

Читайте такжеОтсутствие реформ, коррупция и обнищание: эксперты назвали причины для "Майдана-3"

Он отметил, что война еще нигде и никогда не приводила к процветанию, ведь Украина пережила и все еще переживает военные действия и широкомасштабную экономическую агрессию со стороны России.

При этом Порошенко напомнил, что властям удалось избежать практически неотвратимого дефолта, стабилизировать финансовую систему, списать часть внешнего долга, восстановить и пополнить золотовалютные резервы.

Также глава государства отметил, что ВВП впервые за последние шесть кварталов продемонстрировал минимальный рост относительно предыдущих трех месяцев.

«И этот перелом длительной тенденции вселяет доверие к прогнозам о восстановления в следующем году экономического подъема», - добавил он.

При этом президент поблагодарил тех, кто понимает, в каких объективно сложных условиях власти выпало менять страну.