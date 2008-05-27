ТИК обработала протоколы с 900 участков
13:29, 27 мая 2008Политика
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Осталось 126...
По данным протоколов с 900 избирательных участков Киева, на выборах в Киевский городской совет лидирует Блок Леонида Черновецкого, который набирает 30,02% голосов избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
По данным КГТИК, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 22,59% избирателей, за Блок Виталия Кличко – 10,46%, за Блок Литвина – 8,12%, за “Гражданский актив Киева“ – 5,83%, Партию регионов – 3,93%, за Блок Николая Катеринчука - 3,41%.
Остальные партии и блоки набирают меньше 3%.
Всего на досрочных выборах киевской власти работали 1026 участков.
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