ТИК обработала протоколы с 900 участков

По данным протоколов с 900 избирательных участков Киева, на выборах в Киевский городской совет лидирует Блок Леонида Черновецкого, который набирает 30,02% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

По данным КГТИК, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 22,59% избирателей, за Блок Виталия Кличко – 10,46%, за Блок Литвина – 8,12%, за “Гражданский актив Киева“ – 5,83%, Партию регионов – 3,93%, за Блок Николая Катеринчука - 3,41%.

Остальные партии и блоки набирают меньше 3%.

Всего на досрочных выборах киевской власти работали 1026 участков.