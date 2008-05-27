Балога не даст Чернвецкому заниматься самодеятельностью - эксперт

По результатам киевских выборов можно констатировать, что мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ попал в зависимость от Секретариата Президента, а лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО может выступать главным оппонентом власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии директора Киевского института проблем управления имени Горшенина Костя БОНДАРЕНКО по поводу досрочных киевских выборов.

К.БОНДАРЕНКО отмечает, что исходя из критериев, по которым определяются понятия “победа” или “поражение”, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, получив результат более 30% и – формально – первое место на выборах 25 мая, вряд ли сможет полностью удовлетвориться победой. При этом главным критерием победы или поражения политолог называет расширение или сужение возможностей и ресурсной базы главных игроков.

Во-первых, отмечает политолог, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ попал в значительную зависимость от Секретариата Президента, и его руководитель “Виктор БАЛОГА вряд ли допустит в будущем, чтобы Леонид Михайлович повторил такую же самодеятельность относительно выбора политических союзников, которую киевский мэр демонстрировал в 2006 году”.

Во-вторых, считает К.БОНДАРЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ не удастся самостоятельно сформировать большинство, и он будет вынужден обращаться за помощью к фракции Блока Литвина, “а следовательно – отдавать Блоку Литвина в обмен на лояльность наиболее “хлебные” места”. Это, по мнению политолога, может вызвать недовольство у многих соратников Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, но правила политической игры таковы, что ему “придется делиться с Виктором ПИЛИПИШИНЫМ (Блок Литвина – УНИАН), иначе он рискует потерять все”.

В-третьих, убежден политолог, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отныне становится частью единого механизма под названием «избирательная машина Виктора ЮЩЕНКО» и превращается в часть административного ресурса перед выборами Президента.

“У ЧЕРНОВЕЦКОГО есть два способа стать независимым мэром – это либо самому выдвигаться в Президенты, либо идти на союз с Юлией ТИМОШЕНКО. Но ни один, ни второй варианты (а по сути – это один и тот же вариант) для мэра неприемлемы. Поэтому можно сказать, что в результате выборов у мэра существенно сузилось поле для маневра и существенно уменьшилась ресурсная база”, - считает К.БОНДАРЕНКО.

В то же время, подчеркнул политолог, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, набрав якобы меньшее количество голосов, чем на это надеялись некоторые эксперты, получила и значительные дивиденды. “Ее представительство в Киевсовете увеличилось, и теперь она при грамотной игре может претендовать на то, чтобы ее человек стал секретарем Киевсовета”, - считает он.

Более того, отмечает К.БОНДАРЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО так же может обратиться с предложениями к Блоку Литвина и при определенных условиях сформировать большинство с людьми В.ПИЛИПИШИНА.

“ТИМОШЕНКО, которая не имела в своем окружении людей, способных влиять радикальным образом на ситуацию в Киеве, теперь получила серьезного игрока с авторитетом в среде киевлян – Александра ТУРЧИНОВА. До сих пор ни один “бютовец” не мог похвастаться личным рейтингом в 20% среди киевской общины”, - отмечает К.БОНДАРЕНКО.

Также политолог убежден, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО доказала Президенту Виктору ЮЩЕНКО и общественности то, что именно она является центром притяжения для тех сил, которые олицетворяют Майдан.

“Результат НУ-НС – это разрыв пуповины между ЮЩЕНКО и той силой, которая привела его к власти в 2004 году”, - отмечает политолог, добавляя, что Ю.ТИМОШЕНКО удалось избежать “второго Сталинграда” и выявить новые мобилизационные ресурсы для своего блока. “Наконец, она получила возможность выступать отныне главным оппонентом власти в Киеве и в Украине. Национал-демократический, постпомаранчевый лагерь будто получил сигнал: “Незачем надеяться на единство демократических сил, на возобновление союза ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО, нужно действовать, делая конкретную ставку на конкретную политическую силу”, - считает К.БОНДАРЕНКО.

При этом он отмечает, что в условиях, когда Партия регионов и ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ “отошли в тень”, главный негатив взял на себя В.ЮЩЕНКО, а киевские выборы только усилили этот эффект.

“Любые победа и поражение в данной ситуации являются сугубо условными”, - считает политолог.