В Одессе суд решил штрафовать участников процесса по беспорядкам 2 мая, пропускающих заседания

Как сообщили УНИАН в суде, данную меру решено применить в связи с тем, что участники процесса очень часто пропускают заседания, в связи с чем коллегия судей почти год не может приступить к рассмотрению материалов уголовного производства по существу.

Сегодня, 20 ноября, представитель прокуратуры завершил оглашение обвинительного акта, чтение которого длилось несколько заседаний, а также неоднократно переносилось по вышеназванной причине.

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Кроме того, суд продлил содержание под стражей пятерым обвиняемым, содержащимся в СИЗО.

Предполагается, что на следующем заседании приступят к изучению свидетельских показаний.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийски и проукраински настроенными гражданами. В центре города застрелили несколько человек, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов позднее произошел пожар, во время которого погибли люди. Всего 2 мая погибло 48 человек, еще более 200 пострадали.

Судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая начались 27 ноября 2014 года. Заседание проходило в Приморском районном суде, позднее подсудность была изменена – производство слушается в Малиновском райсуде Одессы.