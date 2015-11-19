Скандал между Парасюком и Писным набирает обороты: его обсудит Антикоррупционный комитет (видео)

Об этом заявил народный депутат от "Самопомочи", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соболев сказал в комментарии журналистам после окончания заседания комитета, где Парасюк ударил Писного ногой в голову.

“Нам надо успокоиться и рассмотреть это на отдельном специальном закрытом заседании. Я понимаю, что сдают нервы в условиях этого саботажа и игнорирования. Но тогда нам надо честно сказать, что это не комитет, а место, где мы будем бить приглашенных людей”, - сказал депутат.

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Он заверил, что члены комитета серьезно будут говорить с Парасюком о его поступке.

На вопрос, есть ли у членов комитета какие-то основания или доказательства коррупционных действий Писного, Соболев отметил, что есть много материалов в средствах массовой информации, в том числе во львовских, которые «показывали образ жизни, который точно не соответствует доходам (Писного - УНИАН)».

«Это не вопрос одного чиновника: а кто его назначил? А все другие люди - а сам председатель Службы безопасности, министр внутренних дел, а генеральный прокурор, который подарил роскошный дом женщине? Это все фактически одна и та же проблема: люди, которые после Евромайдана возглавили правоохранительные органы, по сути, продолжают традиции Пшонки, Захарченко и Якименко. И не дают нам ни единого цивилизованного способа это исправить, ни единого цивилизованного способа от них избавиться», - сказал Соболев.

Парасюк после того, как ударил Писного, в комментарии журналистам заявил, что так отреагировал на оскорбление.

«Моя реакция на то, что я не позволю оскорблять меня, мою честь и достоинство», - сказал он.

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«И не позволю оскорблять честь и достоинство такого явления, которое называлось Майдан. Я готов нести всю ответственность за свой поступок. Но я об этом не сожалею. За каждое такое слово я буду так реагировать, потому что оно вызывает у меня боль», - сказал Парасюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Парасюк ударил ногой в голову Писного.

Парасюк заявил, что на предыдущей должности Писный занимался «крышеванием» (До назначения в СБУ он возглавлял Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины). Кроме того, Парасюк утверждал, что состояние Писного не соответствует его доходам. Также он подчеркнул, что требует освобождения Писного из СБУ.

Писный отвергал все обвинения, а после того заявил, что сделал для Революции Достоинства намного больше, чем Парасюк.

После этих слов Парасюк сорвался с места и ударил Писного ногой в голову.