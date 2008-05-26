На выборах мэра Киева обработаны протоколы с 480 участков

По данным Киевской территориальной избирательной комиссии, по состоянию на 15.03, на выборах мэра Киева лидирует нынешний городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, которого поддержали 36,7% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные обработки протоколов с 480 участков, которые обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

На втором месте – кандидат от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ с 18,54%.

За Виталия КЛИЧКО проголосовали 17,78% избирателей, за представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА – 6,75%, народного депутата Николая КАТЕРИНЧУКА поддержали 4,27%, кандидата от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 2,62%, экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,49%, лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, лидера ГАК Александра ПАБАТА – 1,26%. Остальные кандидаты набрали меньше 1%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 избирательных участков.