В Харьковском горсовете начала работать крупнейшая фракция "За Харьков! За Возрождение!"

Председателем фракции стал первый заместитель городского головы, депутат Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Такое решение было принято единогласно на заседании фракции.

«За Харьков! За Возрождение!» - по численности самая большая фракция в Харьковском горсовете - 57 из 84 депутатов в целом.

Также в среду, 18 ноября, провел свое первое заседание новоизбранный Харьковский городской совет. На нем Геннадий Кернес принял присягу мэра Харькова. После торжественной церемонии новоизбранный мэр Харькова призвал депутатов интересоваться не политикой, а решением реальных проблем харьковчан.