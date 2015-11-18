В Харьковском горсовете начала работать крупнейшая фракция "За Харьков! За Возрождение!"
12:07, 18 ноября 2015Политика
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«За Харьков! За Возрождение!» - так будет называться фракция, в которую войдут избранные от партии «Видродження» в Харьковский городской совет депутаты.
«За Харьков! За Возрождение!» - по численности самая большая фракция в Харьковском горсовете
Председателем фракции стал первый заместитель городского головы, депутат Харьковского горсовета Игорь Терехов.
Такое решение было принято единогласно на заседании фракции.
«За Харьков! За Возрождение!» - по численности самая большая фракция в Харьковском горсовете - 57 из 84 депутатов в целом.
Также в среду, 18 ноября, провел свое первое заседание новоизбранный Харьковский городской совет. На нем Геннадий Кернес принял присягу мэра Харькова. После торжественной церемонии новоизбранный мэр Харькова призвал депутатов интересоваться не политикой, а решением реальных проблем харьковчан.
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