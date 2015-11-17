Порошенко назначил нового посла в Литве

17:01, 17 ноября 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литве Владимира Яценковского.

яценковский яценкивский / studrespublika.com

Об этом говорится в указе №620 от 31 октября, опубликованном во вторник на сайте главы государства.

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Ранее Яценковский был генеральным консулом Украины в итальянском Милане, а также директором департамента по связям с зарубежными украинцами и культурно-гуманитарному сотрудничеству МИД Украины.

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