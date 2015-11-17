Порошенко назначил нового посла в Литве

Об этом говорится в указе №620 от 31 октября, опубликованном во вторник на сайте главы государства.

Читайте такжеГлава МИД Литвы убежден в необходимости увеличить давление на Россию для выполнения Минских соглашений

Ранее Яценковский был генеральным консулом Украины в итальянском Милане, а также директором департамента по связям с зарубежными украинцами и культурно-гуманитарному сотрудничеству МИД Украины.