На сайте Президента появилась петиция о лишении гражданства Новинского

По информации авторов петиции идет активный сбор подписей.

В своей петиции, ее авторы указывают эти «особые заслуги» Новинского в Украине. В частности, называется "приватизация и последующее исключение государства из реестра владельцев крупнейшего в Украине Ингулецкого ГОКа, приватизация и последующее банкротство Херсонского судно-строительного завода".

Также "приватизация и последующее банкротство Черноморского судно-строительного завода, приватизация и последующее банкротство завода «Океан», "афера" с получением рефинансированием и потерей активов банка «Форум».

Далее идут, "вооруженный захват" сети супермаркетов « Амстор »и последующее банкротство магазинов. По их данным, только за 2 последних года Новинский вывел из обанкротившихся предприятий почти миллиард гривень.

С июля 2013 года Новинский стал депутатом Верховной Рады от города Севастополя, после чего, по заявлению авторов петиции, сепаратистские настроения в городе начали расти.

В своей петиции авторы называют Новинского "главным спонсором и держателем «общака» Оппоблока (Партии регионов)".