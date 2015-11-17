Польша – Украина: требуется перезагрузка

Стратегические отношения между Украиной и Польшей как-то незаметно утратили прагматичную составляющую и начали основываться на эмоциональном восприятии шагов. Эту ситуацию необходимо менять как можно скорее, поскольку вызовы стремительно меняющегося мира соседям лучше принимать сообща.

Польская элита негативно восприняла факт принятия украинским парламентом известного закона о декоммунизации, произошедший сразу после выступления Бронислава Коморовского с трибуны Верховной Рады. Пояснения о том, что украинский парламент заметно обновился, и в нем до сих пор царит революционная целесообразность представителей польской стороны (независимо от их партийной принадлежности) волновали мало. Интересно другое: подтолкнув тогдашнего польского президента к прощанию со своим креслом, украинские политики фактически расписались в собственной неспособности вести диалог с государством, которым управляла достаточно умеренная «Гражданская платформа».

Очевидно, что отворачиваться полностью от Киева Варшава не намерена, но и на особые любезности и преференции рассчитывать не приходится.

Победа представителей «Права и справедливости» на президентских и парламентских выборах вряд ли можно назвать обнадеживающей официальный Киев. Дело в том, и Анджей Дуда, и Ярослав Качиньский смотрят на Украину без пиетета, а внутри «ПиС» достаточно сильно влияние «кресовяков», в сердца которых стучит пепел Волынской трагедии 1943 года. Польские политические силы более идеологичны, по сравнению украинскими, и это подталкивает их к формированию позиции для выражения интересов собственных избирателей. Очевидно, что отворачиваться полностью от Киева Варшава не намерена, но и на особые любезности и преференции рассчитывать не приходится.

И здесь идеологическая внутрипольская борьба сыграла с «ПиС» злую шутку, на уровне дипломатического конфуза. Послом в Украину был назначен Марцин Войчеховский, известный журналист и бывший пресс-секретарь Радослава Сикорского и Гжегожа Схетыны. Он, как и полагается, получил агреман украинской стороны, но не приступил к исполнению своих обязанностей. Новый министр иностранных дел Витольд Ващиковский считает, что в Киеве должен работать более профессиональный дипломат, ведь в Варшаве украинские интересы представляет бывший министр и известный певец Андрей Дещица. Пока посольством продолжает руководить Генрик Литвин, но в сухом остатке – Киев и Варшава обменялись действиями, которые сложно назвать дипломатическими реверансами.

Как бы цинично это ни звучало, но Польше на руку возможный крах Минского формата урегулирования на Донбассе, к которому она так и не сумела подключиться.

Если в Украине на высшем уровне говорят о перезагрузке власти за полтора года, то в Польше на нее потратили в три раза меньше времени при несколько более радикальных потребностях. «Право и справедливость» постарается не просто взять реванш за время нахождения в оппозиции, но и заложить основы для будущих электоральных успехов. С учетом национального характера поляков исключительно внутриполитического прорыва и сохранения позитивной экономической динамики будет недостаточно. Необходимы серьезные внешнеполитические успехи.

Как бы цинично это ни звучало, но Польше на руку возможный крах Минского формата урегулирования на Донбассе, к которому она так и не сумела подключиться. Но и Украине необходим не только ретранслятор позиции Вашингтона (с этим в Киеве пока более-менее справляются), а стратегический союзник, способный помогать более активно, чем представители стран Западной Европы. «Право и справедливость» критикует своих оппонентов из «Гражданской платформы» за избыточную пронемецкость, и в качестве альтернативы на правах партии власти будет продвигать идею Балтийско-Черноморского союза, реализация которого без украинской стороны вряд ли реалистична.

Полагаю, что сегодня ни у Польши в отношении Украины, ни у Украины в отношении Польши нет четкой стратегии. Парижские теракты способны дать импульс поискам общего интереса, где Варшаве предстоит сыграть первым номером, а Киеву – научиться прагматичной и предсказуемой политике в отношениях со стратегическим партнером. Анонсированный на декабрь 2015 года визит в Украину Анджея Дуды мог бы заложить основы для перезагрузки польско-украинских отношений, сделать их прагматичными и нацеленными в будущее, а не зацикленными исключительно на прошлом.

Евгений МАГДА