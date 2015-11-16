Андриив становится мэром Ужгорода, вдвое опередив Ратушняка - параллельный подсчет

В то же время, как отмечает Mukachevo.net, Сергей Ратушняк набрал около 11 000 голосов, что составило почти 31%.

Еще около 3 600 бюллетеней оказались испорченными, а это более 10% от общего количества выданных, то есть очень высокий показатель.

Общая итоговая явка составила более 35 000 избирателей, что составляет около 38%.

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Как уточнили в общественной сети ОПОРА, согласно данным итогового протокола Ужгородской городской избирательной комиссии, Богдан Андриив (партия Видродження) получил 20 665 голосов избирателей. За его конкурента — кандидата-самовыдвиженца Сергея Ратушняка проголосовали 10 932 избиратели.

Также в организации уточнили, что точное количество испорченных бюллетеней составило 3 734, а явка 35 124.

Относительно нарушений в рамках второго тура, то в милиции было по предварительной информации только 6 обращений. В то же время, день голосования был переполнен фейковыми сообщениями об арестах, массовом подкупе, экзит-поллах и заминировании. Ничего из этого официально не подтвердили ни в полиции, ни в экспертной среде (официальные наблюдатели).