В Ужгороде во второй тур на выборах городского головы проходят Андреев и Ратушняк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель закарпатского областного отделения Комитета избирателей Украины Дмитрий Тужанский.

По его словам, по предварительным данным Комитета избирателей Украины, секретарь Ужгородского городского совета Андреев пока набирает наибольшее количество голосов - в пределах 19-21%.

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Второе место пока занимает экс-мэр Ужгорода Ратушняк, по предварительным данным, за него проголосовали 13% избирателей.

Далее, по данным Тужанского, с примерно равным количеством набранных голосов, идут три кандидата: Михаил Качур («БПП «Солидарность»), Владимир Чубирко (самовыдвиженец) и Михаил Чурило (ПП «Патриот»). «Между ними небольшая разница, в пределах процента», - уточнил представитель КИУ.

Справка УНИАН. Всего зарегистрировано 22 кандидата на пост Ужгородского городского головы.