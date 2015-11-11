Порошенко: При невыполнении РФ Минских договоренностей мировое сообщество должно быть готовым ужесточить санкции

Об этом глава государства заявил во время встречи с докладчиком Комитета по вопросам политики и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Кристиной Зеленковой, которая прибыла в Киев в рамках подготовки доклада «Политические последствия кризиса в Украине».

Порошенко сообщил, что в последнее время наблюдается угрожающая тенденция увеличения количества обстрелов и атак пророссийскими боевиками украинских позиций в зоне проведения АТО. Президент отметил, что Украина не поддается на провокации и продолжает неуклонно соблюдать Минские договоренности.

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Президент поблагодарил за поддержку, которую ПАСЕ оказывает Украине в борьбе с внешней агрессией и обеспечении сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности государства.

Порошенко отметил, что Украина и в дальнейшем конструктивно настроена на обеспечение проведения местных выборов на Донбассе, которые должны состояться в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

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Президент акцентировал внимание на сложной гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Донбасса, нарушении прав крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, а также призвал продолжать всеми имеющимися механизмами, в т.ч. в рамках ПАСЕ, содействовать освобождению украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ, в частности Олега Сенцова и Надежды Савченко.

Глава государства обратил внимание Кристины Зеленковой на рост ущемления прав украинцев в Российской Федерации, в частности, ситуацию вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве.

«Мы рассчитываем на дальнейшую активную позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы в вопросе преследования Российской Федерацией украинцев как на территории РФ, так и в Крыму», – подчеркнул Порошенко.