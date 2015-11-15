Нацтелерадио фиксирует и передает в ЦИК данные о нарушениях СМИ в "день тишины" - председатель

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно публикации в «день тишины» телеканалом «Интер», сайтом «Подробности» поста из Facebook кандидата на должность городского председателя Днепропетровска, народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.

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«У нас есть мониторинговый центр, он уже зафиксировал. В понедельник будем смотреть», - сказал Артеменко и пояснил, что накануне выборов проводится тщательный мониторинг каналов.

Он пояснил, что далее эта информация такой экспертной рабочей группой с выборов при Нацсовете направляется к ЦИК, которая уже может обратиться в суд и, в частности, снять кандидата с регистрации.

«По закону она может снять. По факту, я уже несколько раз говорил, что ЦИК должна работать, или должна отдать нам это полномочия - наказывать за нарушения», - сказал Артеменко и добавил, что ЦИК не реагирует на нарушения».

В свою очередь, медиа-юрист Института массовой информации Роман Головенко напомнил, что в "день тишины" нельзя распространять агитацию.

Комментируя публикацию канала, он высказал мнение, что подобный метериал в СМИ должен быть сбалансирован и точкой зрения оппонента.

«Перепощивать прямую цитату целыми кусками, абзацами с Фейсбука - это уже слишком», - сказал эксперт и добавил, что СМИ должен был бы пересказать основное содержание заявления и «спросить точку зрения его коллег».

Говоря об общей практике, эксперт отметил, что когда СМИ распространяют «джинсу», то формально она не рассматривается как агитация.

«Ни правоохранительные органы за это не берутся, ни сами СМИ, ни журналистское саморегулирование. Практики, чтобы признавать, что это была агитация и наказывать за это, у нас слишком мало», - констатировал Головенко.

Как сообщалось, накануне вечером ведущий «Подробностей» на «Интере» зачитал пост Вилкула в Facebook, где он обвиняет своего конкурента Бориса Филатова в подготовке провокаций на выборах.

Эксперты-юристы считают, что таким сообщением диктор склонял избирателей голосовать за одного из кандидатов и нагнетал обстановку, сообщая непроверенную информацию.

Они отмечают, что канал нарушил «день тишины», предоставив слово для агитации одному из кандидатов в мэры.

Таким образом, отмечают юристы, это является нарушением ст. 54, 60 Закона Украины "О местных выборах".