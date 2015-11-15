В КИУ рассказали, как украинский телеканал в прямом эфире агитировал за одного из кандидатов в мэры в "день тишины"

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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«То, что «Интер» показал и озвучил пост Вилкула в «Фейсбуке» – да, конечно, есть проблема, имеет место прямая агитация. Но доказать, что кандидат Вилкул причастен к тому, что один из телеканалов показал это в прямом эфире, практически невозможно», - отметил Кошель.

Также Кошель отметил, что так же практически невозможно будет доказать в суде, что «Интер» таким образом нарушил режим тишины.

«Они могут сообщить, что это не является агитацией, а информацией об угрозе силового сценария и они просто выполняют свою журналистскую работу. То есть провести черту, где агитация, а где информирование, фактически невозможно», - пояснил эксперт.

Кроме того, так же будет трудно доказать и наказать самого Вилкула, добавил глава КИУ.

«Формально это является нарушением. Даже если кандидат размещает агитационные материалы в день тишины, даже если кандидат проводит определенную агитацию или контрагитацию – агитацию против своего оппонента, то формально это является нарушением избирательного законодательства, но ответственность за него незначительная. За нарушение избирательного законодательства в день тишины, к примеру, за борды предусмотрена лишь административная ответственность, если не ошибаюсь, где-то 700 грн», - отметил Кошель.

По его словам, всегда очень сложно доказать, где проходит агитация в день тишины и день выборов, а где не происходит. К примеру, в Житомире закрыли несколько торговых точек, где продавали местную газету «Суббота», которая содержала агитационные материалы кандидатов. А владельцы газеты заявили, что она вышла еще в среду, поэтому это не является нарушением.

«Поэтому перспектива подобных судебных разбирательств, когда дело касается заявлений, взаимных обвинений, или определенных пиар-акций, она фактически является незначительной, но даже если в судебном порядке будет доказано, за это предусматривается незначительная административная ответственность. Именно этим пользуются политики», - подчеркнул Кошель.

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«А формат политической ответственности на сегодня не работает. Вернее, работает, но довольно слабо. То есть отвращения общества к подобным действиям, которая бы отразились на мощной потере электоральных показателей, почти нет. Поэтому естественно, что подобные заявления делают», - добавил он.

Поэтому, по его мнению, должна быть ответственность больше в политической плоскости, когда избиратель осознает позицию журналистов и позицию кандидата, который обвиняет своего оппонента – даже если формально они ничего не нарушают. Потому что как бы не было прописано избирательное законодательство, все урегулировать и учесть все равно невозможно.