Томенко считает нарушением публикацию в СМИ в "день тишины" записи из соцсети кандидата в мэры

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно публикации в ”день тишины” на сайте ”Подробности” и озвучивания на канале ”Интер” поста в Facebook кандидата в мэры Днепропетровска, народного депутата от ”Оппозиционного блока” Александра Вилкула.

"Любое упоминание в "день тишины" кандидата в каком-либо контексте, скажем, связанном с его деятельностью, в положительном или негативном, - конечно, это нарушение", - сказал депутат.

Он выразил мнение, что в Украине фактически нет "дня тишины" перед выборами.

"По формальным признакам где-то билборды снимаются и прямая реклама снимается, а на самом деле все ищут разные варианты, как использовать субботу для прямой или опосредованной кампании "за" или "против". Это проблема", - подчеркнул парламентарий.

Томенко считает, что ЦИК должна была посвятить одно из своих заседаний анализу событий субботы - "дня тишины" и воскресенья - самого дня выборов.

Читайте такжеВ КИУ рассказали, как украинский телеканал в прямом эфире агитировал за одного из кандидатов в мэры в "день тишины"

"Не только суббота, но и воскресенье - так же разные методы используются для агитационной работы", - отметил он.

Говоря об общей проблеме избирательной кампании и политических ток-шоу, депутат отметил, что "выглядит таким образом, что у нас каналы и, в частности, "Интер", он пиарит кандидатов от "Оппозиционного блока" и не считает необходимым принимать их конкурентов".

"Это общая проблема, что мы не дошли до нормального стандарта избирательной кампании, где бы баланс позиций и кандидатов, особенно, во втором туре мэрских выборов был бы представлен", - сказал Томенко.

Читайте такжеКняжицкий о скандале с российским сериалом "След": люди пытаются обойти закон

Так, он считает, что "любое присутствие в субботу в агитационном контексте участников второго тура является нарушением".

"Но окончательное решение должна принимать Центральная избирательная комиссия, привлекая экспертов в области медиа-права", - констатировал депутат.

Как сообщалось, накануне вечером ведущий программы "Подробности" на "Интере" зачитал пост Вилкула в Facebook, где он обвиняет своего конкурента на выборах мэра Днепропетровска Бориса Филатова в подготовке провокаций на выборах.

Эксперты-юристы считают, что таким сообщением диктор склонял избирателей голосовать за одного из кандидатов и нагнетал обстановку, сообщая непроверенную информацию.

Они отмечают, что канал нарушил "день тишины", предоставив слово для агитации одному из кандидатов в мэры.

Таким образом, отмечают юристы, это является нарушением ст. 54, 60 Закона Украины ”О местных выборах”.