Экс-глава патрульной полиции Грузии возглавит внутреннюю безопасность украинской Нацполиции

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Он возглавит департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба президента.

"Вы продемонстрировали результат по реформированию правоохранительной системы в Грузии, должны продемонстрировать его и в Украине. Рассчитываю на вашу профессиональность и порядочность", - заявил Порошенко, подписывая указ.

Руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе назвала Георге Григалашвили одним из моторов реформирования правоохранительной системы Грузии и одним из тех, кто создавал Национальную полицию в Украине.

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В 2004-2006 годах он возглавлял патрульную полицию Тбилиси, а с 2006 по 2012 годы – руководил патрульной полицией всей Грузии.

"Наша главная задача – передать полученный опыт украинцам", - заявила Хатия Деканоидзе.

При этом она отметила, что все следующие назначения в Нацполиции будут из украинцев.

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Георге Григалашвили возглавит департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, который будет выявлять нарушения со стороны полицейских и будет реагировать на них, а также будет бороться с коррупцией внутри Нацполиции.

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"Я уверен, что за несколько лет украинская полиция будет считаться одной из лучших в Европе", - заявил Григалашвили, поблагодарив за доверие.