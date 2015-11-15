Экс-глава патрульной полиции Грузии возглавит внутреннюю безопасность украинской Нацполиции
Президент Петр Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины Георге Григалашвили.
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Он возглавит департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба президента.
"Вы продемонстрировали результат по реформированию правоохранительной системы в Грузии, должны продемонстрировать его и в Украине. Рассчитываю на вашу профессиональность и порядочность", - заявил Порошенко, подписывая указ.
Руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе назвала Георге Григалашвили одним из моторов реформирования правоохранительной системы Грузии и одним из тех, кто создавал Национальную полицию в Украине.
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В 2004-2006 годах он возглавлял патрульную полицию Тбилиси, а с 2006 по 2012 годы – руководил патрульной полицией всей Грузии.
"Наша главная задача – передать полученный опыт украинцам", - заявила Хатия Деканоидзе.
При этом она отметила, что все следующие назначения в Нацполиции будут из украинцев.
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Георге Григалашвили возглавит департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, который будет выявлять нарушения со стороны полицейских и будет реагировать на них, а также будет бороться с коррупцией внутри Нацполиции.
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"Я уверен, что за несколько лет украинская полиция будет считаться одной из лучших в Европе", - заявил Григалашвили, поблагодарив за доверие.