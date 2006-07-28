Блок Лазаренко пришел к власти в Днепропетровске

57 депутатов от Партии регионов, Компартии Украины и Блок Лазаренко заявили о создании большинства в Днепропетровском областном совете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Днепропетровске народный депутат Украины, руководитель областной организации Партии регионов Олег ЦАРЕВ.

По его словам, коалиция согласованно будет выдвигать на должность председателя Днепропетровского облсовета заместителя руководителя областной организации Партии регионов Михаила РАЗГОНЯЕВА.

Как сообщил журналистам руководитель фракции Блока Лазаренко Иван ЛАЗАРЕНКО, к коалиции большинства сей час приобщились 12 депутатов от блока из 17 избранных в областной совет. Позиция на этот счет депутата Днепропетровского облсовета Павла ЛАЗАРЕНКО неизвестна.

Днепропетровский облсовет насчитывает 100 депутатов.

Справка УНИАН. Учредительная сессия Днепропетровского облсовета, которая началась 17 мая, до сих пор так и не завершена. На протяжении последующих заседаний 31 мая и 2 июня депутаты не смогли избрать председателя областного совета, сформировать постоянные комиссии и фракции.

Ранее на должность председателя Днепропетровского облсовета претендовал О.ЦАРЕВ, который по решению суда был снят с регистрации депутатом облсовета, после этого Партия регионов выдвинула на эту должность кандидатуру Михаила РАЗГОНЯЕВА.

Вто же время фракция партии “Народный Союз Наша Украина” предлагала на должность руководителя совета Николая ШВЕЦА.