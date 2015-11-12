Рассмотрение дела Кошляка должно проходить в открытом режиме – адвокат

Об этом заявил адвокат Андрей Колесник после заседания Апелляционного суда Черниговской области, где рассматривалась жалоба защиты на решение Новозаводского суда об аресте М. Кошляка. Защита настаивает, что ходатайство прокуроров об избрании строжайшей меры пресечения не обосновано материалами уголовного производства. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 13.30 понедельника, 16 ноября.

В среду во время заседания сторона обвинения заявила ходатайство о рассмотрении дела без участия прессы. Суд удовлетворил ходатайство частично: заседание будет закрытым, когда прокурор будет доказывать свою позицию и упоминать фамилии свидетелей.

«Сегодня процесс был публичным. В конце заседания я заявил ходатайство о том, чтобы и в дальнейшем не удалять прессу из зала, поскольку в этом отпала необходимость: сторона защиты объявила уже всех свидетелей», – сообщил Андрей Колесник.

Адвокат отметил, что в понедельник заседание возобновится, скорее всего, с рассмотрения его ходатайства.

По словам Андрея Колесника, защита надеется на законное решение суда.

Напомним, Михаил Кошляк является председателем Федерации дзюдо Днепропетровской области. Кроме того, он основал самый массовый спортивный клуб в регионе – «Дзюдо – Днепр», где с детьми бесплатно занимаются тренеры мирового уровня. Клуб также известном своими благотворительными проектами и программами социальной адаптации детей и подростков.