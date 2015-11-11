В течение минувших суток террористы активизировали обстрелы на трех направлениях - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении вчера утром противник провел обстрел позиций сил АТО вблизи пограничного села Болотное в Станично-Луганском районе. Кроме стрелкового оружия, террористы применяли 82-миллиметровые минометы. В Станице Луганской, Счастье, вдоль Бахмутской трассы и Золотом вчера было спокойно.

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Между оккупированным селом Калиново и Новозвановкой вчера вечером состоялся бой между силами АТО и боевиками. Вражеская диверсионно-разведывательная группа выдвинулась и атаковала украинские позиции. Потерпев неудачу, противник попытался обойти украинские рубежи обороны. В итоге, после получасового боя, враг отступил в Первомайск, сказал Лысенко.

На Донецком направлении, по его словам, в течение дня противник неоднократно открывал огонь по позициям сил АТО под Горловкой в Зайцевом и Майорске. При этом трижды боевики применили 82-миллиметровые минометы, расположенные непосредственно в жилых кварталах, прилегающих к линии соприкосновения.

На участке фронта от Горловки до Ясиноватой вчера не стреляли.

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В районе Донецкого аэропорта и Марьинки вражеские провокации продолжаются. В основном боевики ведут неприцельный огонь в светлое время суток, не применяя тяжелого вооружения, сообщил Лысенко.

На Мариупольском направлении вражеская провокация зафиксирована около Старогнатовки. Перестрелка между силами АТО и врагом произошла в районе прифронтового Гранитного.

Южнее, до самого Азовского моря, режим тишины не нарушался, отметил Лысенко.