СБУ задержала сообщника Януковича, причастного к незаконному завладению Межигорьем и Сухолучьем

Как сообщает пресс-служба СБУ, бывший чиновник находился в общегосударственном розыске.

Отмечается, что Гулык был одним из сообщников Януковича в незаконном завладении землями Межигорья и Сухолучья.

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«Также он в 2007-2010 годах возглавлял общество с ограниченной ответственностью «Киевуниверсалсервис», через которое противоправно переводились в наличные средства, в том числе и государственные. За счет выведенных в "тень" денег общество обслуживало Межигорье», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, бывший заместитель руководителя Госуправления делами доставлен в Генеральную прокуратуру для проведения следственных действий.