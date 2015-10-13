Порошенко хочет создать в "Межигорье" реабилитационный центр для бойцов АТО
18:36, 13 октября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко предложил правительству передать резиденцию «Межигорье» Министерству обороны и создать там реабилитационный центр для участников АТО.
В "Межигорье" президент хотел бы оборудовать реабилитационный центр / Фото УНИАН
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, об этом Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Днепропетровск.
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