Порошенко хочет создать в "Межигорье" реабилитационный центр для бойцов АТО

Президент Украины Петр Порошенко предложил правительству передать резиденцию «Межигорье» Министерству обороны и создать там реабилитационный центр для участников АТО.

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