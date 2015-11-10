ДТП с Тереховым: полиция подтвердила наличие второй фуры, которая его "подрезала"

Об этом заявили в полиции, передает ТСН.

"Назначены две экспертизы. Трассологическая экспертиза – чтобы выяснить, во-первых, как себя вела машина, с какой скоростью он мог двигаться. И экспертиза транспортных средств", - заявила пресс-секретарь днепропетровского управления полиции Анна Старчевская.

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В больнице Евгений Терехов заявил, что был трезв, сдал кровь. Машина ему не принадлежит, взял ее у знакомых, пока собственное авто в ремонте. Во время аварии было два грузовика, один из которых его неожиданно подрезал.

В полиции говорят, что наличие второй фуры подтвердил правоохранителям еще один участник ДТП.

"Третья машина была. Установлено, какая машина. Сейчас мы определяемся с тем, кто был за рулем. Разыскиваем", - сообщила Старчевская.

В воскресенье утром 26-летний Евгений Терехов за рулем Porsche Cayenne врезался в грузовик и травмировал голову и позвоночник. Ближайшие две недели он будет оставаться в отделении нейрохирургии.

Его положение осложняется тем, что в прошлом году во время боев возле Марьинки он потерпел тяжелое минно-взрывное ранение. Всего было более ста осколков в теле, медики едва спасли ему жизнь, а вместо изуродованных костей черепа установили титановую пластину. Во время ДТП она могла треснуть.

В больнице кандидат в мэры Павлограда озвучил свою версию столкновения с фурой. По его словам, грузовик торговой марки "Брусничка" подрезал автомобиль, в котором он ехал домой. После этого Терехов попал под колеса грузовика другой торговой сети "АТБ".