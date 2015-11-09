Адвокат Томчук: ГПУ должна доказать, что Корбан собирается использовать свое влияние, чтобы помешать следствию
Адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук заявила, что не удивлена решением ГПУ подать апелляцию на определение Печерского районного суда об избрании лидеру УКРОПа меры пресечения в виде домашнего ареста.
«Было понятно и прогнозируемо, что Генпрокуратура будет оспаривать (решение суда. – Ред.», – сказала она.
Читайте такжеГеннадий Корбан: "Очевидно, кому-то очень хотелось ограничить мою свободу"
При этом Томчук отметила, что еще нет полного текста постановления Печерского суда, поэтому «непонятно, на чем основывается жалоба ГПУ».
Относительно заявлений прокурора В. Куценко о том, что Геннадий Корбан якобы может оказывать влияние на следствие, то, по словам адвоката, Генпрокуратура должна это доказать. «Заявление прокурора Куценко раскрывает главный мотив, из-за которого обвинение добивается ареста, – это влиятельность фигуры Геннадия Корбана. Однако Генпрокуратура должна доказать, что мой подзащитный намерен использовать свое влияние», – подчеркнула Томчук.
При этом адвокат напомнила, что, со своей стороны, защита лидера УКРОПа готовит апелляционную жалобу на решение о его домашнем аресте.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского районного суда Киева относительно домашнего ареста лидера УКРОПа Геннадия Корбана. Кроме того, прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что дело Геннадия Корбана может быть не доведено до конца, если будет сохранена действующая мера пресечения.