Адвокат Томчук: ГПУ должна доказать, что Корбан собирается использовать свое влияние, чтобы помешать следствию

«Было понятно и прогнозируемо, что Генпрокуратура будет оспаривать (решение суда. – Ред.», – сказала она.

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При этом Томчук отметила, что еще нет полного текста постановления Печерского суда, поэтому «непонятно, на чем основывается жалоба ГПУ».

Относительно заявлений прокурора В. Куценко о том, что Геннадий Корбан якобы может оказывать влияние на следствие, то, по словам адвоката, Генпрокуратура должна это доказать. «Заявление прокурора Куценко раскрывает главный мотив, из-за которого обвинение добивается ареста, – это влиятельность фигуры Геннадия Корбана. Однако Генпрокуратура должна доказать, что мой подзащитный намерен использовать свое влияние», – подчеркнула Томчук.

При этом адвокат напомнила, что, со своей стороны, защита лидера УКРОПа готовит апелляционную жалобу на решение о его домашнем аресте.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского районного суда Киева относительно домашнего ареста лидера УКРОПа Геннадия Корбана. Кроме того, прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что дело Геннадия Корбана может быть не доведено до конца, если будет сохранена действующая мера пресечения.