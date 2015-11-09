ГПУ обжаловала в Апелляционном суде решение о домашнем аресте Корбана

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, этим решением было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и применена к Корбану мера пресечения в виде домашнего ареста с применением средств электронного контроля.

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Избранная следственным судьей мера пресечения не соответствует заявленным рискам, предусмотренным ст.177 УПК Украины, не обеспечит надлежащее процессуальное поведение подозреваемого, учитывая, что в отношении Корбана осуществляется досудебное расследование в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе совершенных в составе организованной преступной группы, заявили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освобождения лидера «УКРОПа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи суда). В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

5 ноября утром Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Корбану меры пресечения. После многочасового заседания суд вынес решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.