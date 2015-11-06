Рада рассмотрит изменения относительно лишения госнаград и сокращение их перечня (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, на эту тематику предусматривается рассмотрение 4 законопроектов.

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Кроме того, парламент рассмотрит ряд постановлений, касающихся рекомендаций парламентских слушаний, в частности, по военно-медицинской доктрине Украины, реформированию здравоохранения.

Согласно регламенту, сегодня с 10 до 11 часов - час вопросов к правительству.