Рада рассмотрит изменения относительно лишения госнаград и сокращение их перечня (прямая трансляция)

10:32, 06 ноября 2015
Политика
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Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в законодательство в части лишения государственных наград и сокращения их перечня.

Рада / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на эту тематику предусматривается рассмотрение 4 законопроектов.

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Кроме того, парламент рассмотрит ряд постановлений, касающихся рекомендаций парламентских слушаний, в частности, по военно-медицинской доктрине Украины, реформированию здравоохранения.

Согласно регламенту, сегодня с 10 до 11 часов - час вопросов к правительству.

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