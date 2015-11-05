ВР закрыла заседание и перенесла рассмотрение законопроектов по безвизовому режиму на 10 ноября
19:18, 05 ноября 2015Политика
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Вечернее заседание Верховной Рады закрыто. Рассмотрение всех законопроектов, необходимых для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС перенесено на вторник, 10 ноября.
Рассмотрение законопроектов относительно безвизового режима состоится 10 ноября / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание после того, как в парламенте не было достаточного количества депутатов для принятия законопроектов, касающихся выполнения Плана действий по визовой либерализации.
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Гройсман заявил, что законопроекты, которые касаются безвизового режима, будут рассматриваться во вторник, 10 ноября.
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