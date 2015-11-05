ВР закрыла заседание и перенесла рассмотрение законопроектов по безвизовому режиму на 10 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание после того, как в парламенте не было достаточного количества депутатов для принятия законопроектов, касающихся выполнения Плана действий по визовой либерализации.

Читайте такжеВР приняла закон о внешней трудовой миграции

Гройсман заявил, что законопроекты, которые касаются безвизового режима, будут рассматриваться во вторник, 10 ноября.