Защита Корбана удовлетворена решением Печерского суда, но не исключает апелляцию
Защита лидера политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана удовлетворена решением Печерского районного суда Киева, но не исключает, что будет подавать апелляцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук сказала журналистам после решениея Печерского районного суда о применении домашнего ареста сроком на два месяца мерой пресечения Геннадию Корбану.
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"Сегодня мы увидели пример того, что суд все же может вынести решение хотя бы с маленькой самостоятельностью", - заявила Оксана Томчук.
Она отметила, что разница между содержанием под стражей и домашним арестом является колоссальной.
"Если честно, это наверное была, возможно, самая тяжелая, в принципе, ночь, за последние очень много лет. Я считаю, что она того стоила", - заявила защитник.
Как отметила Оксана Томчук, ее подзащитный должен круглосуточно оставаться дома по определенному адресу в Днепропетровске.
В то же время, отвечая на вопрос о том, будет ли защита подавать апелляцию на сегодняшнее решение, адвокат заявила: "наверное, да".