Защита Корбана удовлетворена решением Печерского суда, но не исключает апелляцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук сказала журналистам после решениея Печерского районного суда о применении домашнего ареста сроком на два месяца мерой пресечения Геннадию Корбану.

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"Сегодня мы увидели пример того, что суд все же может вынести решение хотя бы с маленькой самостоятельностью", - заявила Оксана Томчук.

Она отметила, что разница между содержанием под стражей и домашним арестом является колоссальной.

"Если честно, это наверное была, возможно, самая тяжелая, в принципе, ночь, за последние очень много лет. Я считаю, что она того стоила", - заявила защитник.

Как отметила Оксана Томчук, ее подзащитный должен круглосуточно оставаться дома по определенному адресу в Днепропетровске.

В то же время, отвечая на вопрос о том, будет ли защита подавать апелляцию на сегодняшнее решение, адвокат заявила: "наверное, да".