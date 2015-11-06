Защита Корбана обратилась в ЕСПЧ вследствие нарушения прав их подзащитного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебного заседания сказал адвокат Андрей Богдан.

"Я официально заявляю, что мы считаем и при составлении протокола о задержании, мы предупреждали следователя, что он совершает уголовно наказуемое деяние. Мы уже сообщили в Европейский суд по правам человека, мы сообщили Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, права моего клиента грубо нарушены задержанием", - сказал Богдан.

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В этой связи адвокат отметил, что Корбану не оказывали медицинскую помощь. "Следователь отказал, хотя во время составления протокола врач засвидетельствовал, что ему нужна немедленная госпитализация. Врач отметил это несколько раз, выдавшим соответствующий документ, и моему подзащитному было отказано в оказании медицинской помощи", - заявил Богдан.

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Адвокат заявил, что Корбан "был силой доставлен в следственный изолятор СБУ, где его состояние стало еще хуже".

Также, защитник считает, что "задержание грубо нарушает статью 207 Уголовного процессуального кодекса Украины". Как отметил адвокат, задержание было абсолютно безосновательным.