Дискриминация? Не слышали

Верховная Рада провалила рассмотрение нормы Трудового кодекса о запрете трудовой дискриминации, которая является одним из требований для Украины на пути либерализации визового режима с ЕС. Не нужно быть ясновидцем, чтобы знать, что в ближайшие дни множество депутатов из парламентской коалиции «Европейская Украина» - на разнообразных политических ток-шоу и в социальных сетях - бросятся объяснять этот антидискриминационный провал.

Что конкретно смутило парламентариев в этой формулировке настолько, что они стыдливо доставали свои электронные карточки для голосования из системы?

Сама по себе норма, будь она прописана в законе, могла бы звучать, приблизительно, так: «запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равноправия и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, состояния здоровья, инвалидности».

Что конкретно смутило парламентариев в этой формулировке настолько, что они стыдливо доставали свои электронные карточки для голосования из системы? Ответить могут только они сами.

Конечно, от обладателей диппаспортов, не особо нуждающихся в безвизовом режиме, мы услышим, что эта норма – только лишь одно из требований для отмены Евросоюзом виз для граждан Украины. И она, мол, ничего не решает. Кое-кто из депутатского корпуса уже вовсю возмущается, откуда вообще в такой толерантной стране как Украина взяться дискриминации. А если оная в отношениях работодатель-работник и была замечена, то не была системной. А если кто-то хочет поспорить об этом – статистику нарушений прав граждан покажите. И, в целом, что все взбеленились и кинулись выполнять какие-то нормы о трудовом равенстве, навязанном нам из Брюсселя? При чем здесь евровыбор Украины?

Кроме того, если парламентарии уверяют, что трудовой дискриминации в Украине не существует, то в чем проблема проголосовать «за» эту норму?

Народным депутатам, провалившим голосование и навязывающим обществу такое видение проблемы, видимо, сложно понять одну простую вещь: норма о недискриминации – лишь попытка Европы защититься от возможных массовых просьб об убежище на основании отсутствия данной поправки в украинском законодательстве. Кроме того, если парламентарии уверяют, что трудовой дискриминации в Украине не существует, то в чем проблема проголосовать «за» эту норму?

Кое-кто из депутатов сетует, что нет смысла в Трудовом кодексе приводить исчерпывающий список признаков, по которым дискриминация запрещена. Другими словами, их смущает присутствие в тексте закона словосочетаний «гендерная идентичность» или «сексуальная ориентация». А в чем проблема, господа гомофобы? Это всего лишь причины, которые не должны становиться основанием для увольнения с работы!

И, напоследок. Дорогие парламентарии, прекращайте рефлексировать по поводу однополой любви. В конце концов, это не ваше дело, с кем предпочитают спать граждане, которые выбрали вас в Верховную Раду. Лучше внимательно изучите законодательство. Потому что любые поправки можно и нужно внедрять в законопроекты во втором чтении. В том числе, норму против дискриминации.

Не ударьте в грязь лицом и не демонстрируйте, что не способны проголосовать за очевидные для цивилизованного общества правила.

Татьяна Урбанская