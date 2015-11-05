Закон о выборах в Мариуполе и Красноармейске может быть принят завтра - Кононенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.

“Мариуполь попробуем проголосовать завтра, если будет единство в зале по голосам. Ибо по Мариуполю у нас, к сожалению, во вторник уже будет, по 15 ноября, будет уже поздно”, - сказал Кононенко.

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В то же время он заверил, что “по визовому у нас дедлайн еще позволяет проголосовать во вторник”.

“Комитеты доработают, потому что, действительно, там много вещей было внесено с голоса и, разумеется, позиция депутатов, с голоса, не видя текстов, не захотели голосовать”, - сказал депутат и добавил, что комитеты завтра и в понедельник будут работать над законопроектами, которые были направлены на повторное второе чтение.

Кроме того, он отметил, что 10 ноября будет рассматриваться и законопроект относительно ренты на газ.