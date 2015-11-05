СМИ назвали десятку самых вероятных кандидатов на задержание среди чиновников

Журнал "Новое время" составил список из десяти самых вероятных кандидатов на задержание и проведение детального расследования их действий.

Так, во время работы Юрия Бойко министром топлива и энергетики в 2010–2012 годах подконтрольная его ведомству через НАК Нафтогаз Украины госкомпания Черноморнефтегаз закупила две буровые вышки за $800 млн. Победителями тендеров стали две неизвестные компании-посредника, зарегистрированные в офшорах. Расследование, которое Генпрокуратура (ГПУ) начала весной 2014-го, подтвердило: руководство министерства, Нафтогаза и Черноморнефтегаза нанесло ущерб государству сознательно.

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Далее СМИ упоминает Александра Ефремова, главу фракции Партии регионов в парламенте прошлого созыва. Многие политики заявляют, что Ефремов участвовал в организации так называемого референдума о независимости боевиков "ЛНР". Однако главное обвинение, которое выдвигают сейчас Ефремову в ГПУ,— это фальсификация подсчетов голосов в парламенте при принятии “диктаторских законов” 16 января 2014 года.

Издание также пишет о Сергее Клюеве, народном депутате от Оппозиционного блока, до этого члене Партии регионов и брате одиозного регионала, бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева. В 2007 году братья, по данным ГПУ, опубликованным уже в 2015 году, незаконно завладели заводом полупроводников. А затем еще и добились денежных вливаний на погашение кредитной задолженности предприятия из государственного бюджета на сумму 200 млн грн.

"Новое время" также отмечает важность задержания Геннадия Кернеса - нынешнего мэра Харькова. "Задерживать одиозного мэра, который якобы лично избивал активистов харьковского Евромайдана, правоохранительные органы не стали. Еще один повод для возможных судебных разбирательств относительно Кернеса — предположительное финансирование организации Оплот, члены которой сейчас воюют на территории, захваченной боевиками "ДНР", - отмечает издание.

Также Александр Клименко, экс-глава Министерства доходов и сборов Украины, один из финансистов режима Януковича, по мнению правоохранительных органов Украины, курировал конвертационные центры. В результате деятельности Клименко и Ко бюджету Украины был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд грн.

СМИ отмечает, что в августе 2015 года Игорь Котвицкий - депутат фракции Народный фронт - исправил свою декларацию о доходах за 2014 год, вписав в нее дополнительных 907 млн грн ($40 млн). По информации его коллеги по парламенту из БПП, летом этого года Котвицкий вывел из Украины эти деньги на счет офшора из Панамы.

Также, в этом году СМИ уличили руководство Объединенной горно-химической компании (ОГХК), подконтрольное Николаю Мартыненко, ближайшему соратнику премьер-министра Арсения Яценюка и главе парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), ядерной политики и безопасности, в закупке топлива по завышенным ценам у компании, связанной с руководством ОГХК.

СМИ также упоминает Николая Лагуна, совладельца ликвидированного Дельта Банка. Так, банк приобрел за 4,1 млрд грн $535,3 млн и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являлись сотрудниками Дельта Банка.

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Далее "Новое время" пишет о Владимире Гузыре, который, будучи первым замом генпрокурора, препятствовал милиции в проведении расследования, касающегося незаконной деятельности нефтебазы БРСМ-Нафта. 5 июля заместителя руководителя Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца задержали в результате спецоперации ГПУ и СБУ. Во время обыска у них дома и на работе изъяли около $500 тыс., драгоценности и оружие.

И последним упоминается Андрей Иванчук, народный депутат фракции Народный фронт, глава парламентского комитета по вопросам экономической политики. Так, Игорь Швайка, экс-глава Минагропрома, рассказывал "Новому времени", что Иванчук причастен к схемам серого экспорта продукции госмонополии Укрспирт. Соратник Яценюка, пояснял Швайка, вместе с бизнесменом Юрием Иванющенко, близким к экс-президенту Виктору Януковичу, занимался контрабандой спирта через Молдову. Как только эти схемы перекрыли, Укрспирт в одной лишь Киевской области заплатил почти в четыре раза больше налогов: вместо 17 млн грн в 2013 году — 60 млн грн в 2014-м.

Полный текст материала о политиках и чиновниках, действия которых, по мнению СМИ, заслуживают задержания и расследования со стороны Генпрокуратуры и СБУ читайте в выпуске журнала "Новое время" завтра, 6 ноября.