СМИ назвали десятку самых вероятных кандидатов на задержание среди чиновников
Журналисты составили список из десяти политиков, чьи действия заслуживают пристального внимания со стороны правоохранительных органов.
Журнал "Новое время" составил список из десяти самых вероятных кандидатов на задержание и проведение детального расследования их действий.
Так, во время работы Юрия Бойко министром топлива и энергетики в 2010–2012 годах подконтрольная его ведомству через НАК Нафтогаз Украины госкомпания Черноморнефтегаз закупила две буровые вышки за $800 млн. Победителями тендеров стали две неизвестные компании-посредника, зарегистрированные в офшорах. Расследование, которое Генпрокуратура (ГПУ) начала весной 2014-го, подтвердило: руководство министерства, Нафтогаза и Черноморнефтегаза нанесло ущерб государству сознательно.
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Далее СМИ упоминает Александра Ефремова, главу фракции Партии регионов в парламенте прошлого созыва. Многие политики заявляют, что Ефремов участвовал в организации так называемого референдума о независимости боевиков "ЛНР". Однако главное обвинение, которое выдвигают сейчас Ефремову в ГПУ,— это фальсификация подсчетов голосов в парламенте при принятии “диктаторских законов” 16 января 2014 года.
Издание также пишет о Сергее Клюеве, народном депутате от Оппозиционного блока, до этого члене Партии регионов и брате одиозного регионала, бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева. В 2007 году братья, по данным ГПУ, опубликованным уже в 2015 году, незаконно завладели заводом полупроводников. А затем еще и добились денежных вливаний на погашение кредитной задолженности предприятия из государственного бюджета на сумму 200 млн грн.
"Новое время" также отмечает важность задержания Геннадия Кернеса - нынешнего мэра Харькова. "Задерживать одиозного мэра, который якобы лично избивал активистов харьковского Евромайдана, правоохранительные органы не стали. Еще один повод для возможных судебных разбирательств относительно Кернеса — предположительное финансирование организации Оплот, члены которой сейчас воюют на территории, захваченной боевиками "ДНР", - отмечает издание.
Также Александр Клименко, экс-глава Министерства доходов и сборов Украины, один из финансистов режима Януковича, по мнению правоохранительных органов Украины, курировал конвертационные центры. В результате деятельности Клименко и Ко бюджету Украины был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд грн.
СМИ отмечает, что в августе 2015 года Игорь Котвицкий - депутат фракции Народный фронт - исправил свою декларацию о доходах за 2014 год, вписав в нее дополнительных 907 млн грн ($40 млн). По информации его коллеги по парламенту из БПП, летом этого года Котвицкий вывел из Украины эти деньги на счет офшора из Панамы.
Также, в этом году СМИ уличили руководство Объединенной горно-химической компании (ОГХК), подконтрольное Николаю Мартыненко, ближайшему соратнику премьер-министра Арсения Яценюка и главе парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), ядерной политики и безопасности, в закупке топлива по завышенным ценам у компании, связанной с руководством ОГХК.
СМИ также упоминает Николая Лагуна, совладельца ликвидированного Дельта Банка. Так, банк приобрел за 4,1 млрд грн $535,3 млн и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являлись сотрудниками Дельта Банка.
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Далее "Новое время" пишет о Владимире Гузыре, который, будучи первым замом генпрокурора, препятствовал милиции в проведении расследования, касающегося незаконной деятельности нефтебазы БРСМ-Нафта. 5 июля заместителя руководителя Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца задержали в результате спецоперации ГПУ и СБУ. Во время обыска у них дома и на работе изъяли около $500 тыс., драгоценности и оружие.
И последним упоминается Андрей Иванчук, народный депутат фракции Народный фронт, глава парламентского комитета по вопросам экономической политики. Так, Игорь Швайка, экс-глава Минагропрома, рассказывал "Новому времени", что Иванчук причастен к схемам серого экспорта продукции госмонополии Укрспирт. Соратник Яценюка, пояснял Швайка, вместе с бизнесменом Юрием Иванющенко, близким к экс-президенту Виктору Януковичу, занимался контрабандой спирта через Молдову. Как только эти схемы перекрыли, Укрспирт в одной лишь Киевской области заплатил почти в четыре раза больше налогов: вместо 17 млн грн в 2013 году — 60 млн грн в 2014-м.
Полный текст материала о политиках и чиновниках, действия которых, по мнению СМИ, заслуживают задержания и расследования со стороны Генпрокуратуры и СБУ читайте в выпуске журнала "Новое время" завтра, 6 ноября.