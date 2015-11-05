В СБУ рассказали об основном предмете исследования относительно задержанной Лукаш
В эти минуты оперативники контрразведки доставляют ее в Генпрокуратуру на процессуальное оформление задержания.
Предметом исследования правоохранителей станут заявления экс-министра юстиции Елены Лукаш во время Майдана и завизированные ею «диктаторские законы 16 января».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на брифинге в Киеве.
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«Сегодня в результате проведенного комплекса розыскных мероприятий, в которых были задействованы значительные силы СБУ, нами была задержана экс-министр юстиции Елена Лукаш», - сказала она.
«Все вы помните ее дерзкие выступления, заявления времен самых страшных дней Майдана. Также вы помните решения, которые были ею завизированы, в том числе «законы 16 января». Я думаю, все это будет предметом исследования правоохранительных органов», - заметила Гитлянская.
«В эти минуты оперативники контрразведки доставляют ее в Генпрокуратуру на процессуальное оформление задержания», - сказала пресс-секретарь СБУ.