В СБУ рассказали об основном предмете исследования относительно задержанной Лукаш

Предметом исследования правоохранителей станут заявления экс-министра юстиции Елены Лукаш во время Майдана и завизированные ею «диктаторские законы 16 января».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на брифинге в Киеве.

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«Сегодня в результате проведенного комплекса розыскных мероприятий, в которых были задействованы значительные силы СБУ, нами была задержана экс-министр юстиции Елена Лукаш», - сказала она.

«Все вы помните ее дерзкие выступления, заявления времен самых страшных дней Майдана. Также вы помните решения, которые были ею завизированы, в том числе «законы 16 января». Я думаю, все это будет предметом исследования правоохранительных органов», - заметила Гитлянская.

«В эти минуты оперативники контрразведки доставляют ее в Генпрокуратуру на процессуальное оформление задержания», - сказала пресс-секретарь СБУ.